Заковаха Благомир Коцев! Шефът на Общинския съвет потвърди за срещата на Кирил Петков
Кирил Петков поиска от Марин Митев съдействие за избора на Благомир Коцев, каза Христо Димитров
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Кирил Петков поиска от Марин Митев съдействие за избора на Благомир Коцев, каза Христо Димитров
Варна остава на пауза, бизнесът иска работеща икономика
Навръх 9 септември акционерът в ПФК "Черно море" Марин Митев си направи историческа снимка с ветерани на клуба идвете купи отпред спечелени в рамките...