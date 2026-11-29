Потрошиха S-класата на бизнесмен с прякор, слухове за война на групировки
Неизвестно лице се качило върху автомобила и започнало да скача
Следете всички новини, анализи и коментари за Групировки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Неизвестно лице се качило върху автомобила и започнало да скача
34 въоръжени групировки по света се кълнат във вярност на "Ислямска държава". Това сочат данните в доклад на генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, пр...
София. Да се приеме Закон за лустрация за заемане на висши държавни длъжности от лица, участващи или участвали в създаването или в състава на силови...