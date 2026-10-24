Отведоха в СДВР тримата задържани за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)

Докараха тримата задържани за смъртта на бизнесмена Слави Бинев в СДВР. Те бяха въведени в сградата от страничен вход, съобщава Нова телевизия.

"Стандарт" припомня, че бизнесменът Слави Бинев беше застрелян в дома си в столичния квартал „Павлово“. Според първоначалната информация на МВР той е получил смъртоносна огнестрелна рана в главата след конфликт с хора, които са били негови приятели и са му били на гости.

МВР задържа трима мъже – двама турски граждани и един българин. Те бяха арестувани на 54-ия километър на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“, след като автомобилът им е бил засечен при напускане на София.

Подробности за операцията съобщиха изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и директорът на СДВР Николай Пелтеков.

Открити са две огнестрелни оръжия

При задържането на тримата разследващите са открили две огнестрелни оръжия. По данни на МВР едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичка на един от мъжете.

На местопрестъплението е открита и гилза. Установено е, че фаталната прострелна рана на бизнесмена е в областта на главата.

Предстои експертизите да изяснят дали някое от намерените оръжия е използвано при убийството.

Разследват неуредени финансови отношения

Една от основните версии, по които работят разследващите, е конфликт заради неуредени финансови отношения.

Любомир Николов посочи, че тримата задържани са се занимавали със строителство и изграждат два комплекса в София. Към момента обаче не е установена официална бизнес връзка между тях и убития бизнесмен.

„От събраните до момента доказателства, деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер“, заяви Николов.

По думите му задържаните са познавали Бинев и са били негови гости в дома му преди фаталния инцидент.

Главният секретар на МВР уточни, че мъжете не са правили опити да прикрият самоличността си. Те не са крили лицата си, нито автомобила, с който са пристигнали и впоследствие са напуснали адреса.

Въпреки това разследването все още не е установило какво точно се е случило непосредствено преди стрелбата. Към момента няма очевидец на разговора между бизнесмена и тримата мъже.

Предстоят още разпити и експертизи

Засега няма публично съобщение за повдигнати официални обвинения срещу задържаните.

Директорът на СДВР Николай Пелтеков обясни, че предстои извършването на значителен обем процесуално-следствени действия. Очаква се събраните материали по случая да бъдат докладвани на прокуратурата на следващия ден.

Дотогава тримата мъже остават задържани, а евентуалната им съпричастност към убийството предстои да бъде установена.

Разследващите продължават да изясняват отношенията между Бинев и задържаните, причината за възникналия конфликт и обстоятелствата, при които се е стигнало до смъртоносния изстрел.