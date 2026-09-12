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Селфи срещу хаштаг за вота

Селфи срещу хаштаг за вота

Бойко взриви Фейсбук с магнолиите и Чарли, Кадиев сам пише постовете си Селфи с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов срещу хаштага #ЗаХората на БСП или #Коре...

26 септември | 17:00
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