Цветанов: Ще спечелим Видин с Огнян Ценков и силния екип на ГЕРБ-Видин

Пред Вас сме, за да Ви представим и подкрепим силния отбор на ГЕРБ Видин. Отборът, с който трябва да спечелим битката за община Видин. Тази победа ни...