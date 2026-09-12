Кметските избори като Игри на волята
Тече най-голямото преструктуриране на кандидатите за местната власт
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Тече най-голямото преструктуриране на кандидатите за местната власт
Две причини за завръщането на Божков
Комисията отказа да регистрира Десислава Иванчева за кметските избори заради 7-минутно закъснение
Тръгва обществената поръчка за изборите
Приоритетите за България можели да бъдат обединяващи за партиите, с които синята партия ще се коалира
Частични кметски избори ще се проведат в пет кърджалийски села на 05 юни. В четири от кметствата до повторно гласуване се стигна след решения на Общин...
Кандидатът на Лейбъристката партия, 45-годишният Садик Хан ще бъде първият кмет мюсюлманин на британската столица. Официалните резултати сочат, че Ха...
Николай Златанов, председателят на Общински съвет Казанлък, връчи наградата на Деян Енев
Нови избори за кмет ще се проведат в разградското село Каменар. С Указ на президента Росен Плевнелиев вотът там е насрочен за 5 юни тази година. Повт...
Нови избори за кмет предстоят в силистренската община Главиница, месец след вота за местна власт през 2015 година. Градоначалникът Насуф Насуф ще тря...
Пред Вас сме, за да Ви представим и подкрепим силния отбор на ГЕРБ Видин. Отборът, с който трябва да спечелим битката за община Видин. Тази победа ни...
Велико Търново е сред малкото общини в България, които внесоха в Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" своя план за публични ин...
"Тук сме, за да подкрепим д-р Владимир Владимиров за втори управленски мандат като кмет на община Кула, защото развитието на общините минава през добр...
„Местното законодателство определя правaта и задълженията ни като граждани на общината, както и механизмите на работа на кмета и неговата администраци...
ГЕРБ в област Габрово откри кампанията си с молебен за благополучието на региона и здравето на жителите му. На молебена присъстваха всички кандидати з...
Яне Янев не изневери на себе си и по време на откриването на предизборната си кампания като кандидат за кмет на община Сандански. С пламенна и открове...
Партията на покойния Иван Славков - "Напред България" направи заявка за парламента. Това стана на националната среща на формацията в столичната зала "...
Бойко взриви Фейсбук с магнолиите и Чарли, Кадиев сам пише постовете си Селфи с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов срещу хаштага #ЗаХората на БСП или #Коре...
Конкретната политическа цел на Реформаторския Блок в София е да разруши едноличното управление на града. Ние доказахме, че по-добре се управлява в коа...
Досегашният кмет на Видин Герго Гергов влезе в битка с 10 опоненти за втори мандат. Той откри предизборната си кампания с думите, които са негов девиз...