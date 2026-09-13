Водни оръдия в София! Центърът е блокиран
Очакват се около 30 000 на националния стадион
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Очакват се около 30 000 на националния стадион
Полицията разпръсна протестиращите, над 500 в ареста
2000 на бунт срещу ромите, камъни полетяха срещу полицаите Съдът остави за постоянно в ареста четиримата задържани за опит за убийство след спречкван...