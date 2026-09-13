Всичко за Садик Хан

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Хан на всички лондончани

Хан на всички лондончани

45-годишният мюсюлманин е син на шофьор на автобус и върл фен на "Ливърпул" В момент, в който Европа е блокирана под натиска на нестихващия бежански...

13 май | 9:00
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Лондон избира кмет

Лондон избира кмет

Лондончани днес избират кмет на града. Надпреварата за кметския пост е между 45-годишния лейбърист Садик Хан, бивш правозащитник от пакистански произх...

05 май | 8:30
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