Как бедното пакистанче Садик стана Лондон хан
Синът на автобусен шофьор се записа в историята с хеттрик като кмет на британската столица
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Синът на автобусен шофьор се записа в историята с хеттрик като кмет на британската столица
Приключи преброяването на гласовете във всичките 14 избирателни района на британската столица
От десетилетия не е имало струпване на толкова много световни лидери на едно място
Предупреждението е стряскащо
Поздравът на канадския премиер с над 1,1 млн. гледания Британският премиер Дейвид Камерън, министър-председателят на Канада Джъстин Трюдо и новият км...
45-годишният мюсюлманин е син на шофьор на автобус и върл фен на "Ливърпул" В момент, в който Европа е блокирана под натиска на нестихващия бежански...
Новоизбраният кмет на Лондон Садик Хан - първият мюсюлмански градоначалник на града, встъпи официално в длъжност, като положи клетва по време церемони...
Кандидатът на Лейбъристката партия, 45-годишният Садик Хан ще бъде първият кмет мюсюлманин на британската столица. Официалните резултати сочат, че Ха...
Британската Лейбъристка партия загуби в регионалните и местните избори. Най-голямото поражение е в Шотландия, сочат данните до момента. Все още не е я...
Лондончани днес избират кмет на града. Надпреварата за кметския пост е между 45-годишния лейбърист Садик Хан, бивш правозащитник от пакистански произх...