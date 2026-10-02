Путин с ултиматум към света за дизела

Президентът Владимир Путин заяви, че Русия няма да доставя дизелово гориво на световните енергийни пазари, докато санкциите срещу Москва не бъдат отменени, съобщава "Ройтерс".

В изказването си на Валдайския форум на международни експерти по Русия в Москва той посочи, че Украйна е "постигнала частично целите си" с ударите по руските петролни рафинерии, които според него са стрували на Русия 1% от брутния ѝ вътрешен продукт.

Сега обаче Русия отговаря по същия начин, подчерта Путин. Президентът на САЩ Доналд Тръмп миналия месец заяви, че украинските атаки срещу руски производствени обекти предизвикват глобален недостиг на дизелово гориво и тласкат цените нагоре, като призова Киев да ги прекрати.

Тръмп отново призова за прекратяване на войната в Украйна

Путин отбеляза, че Русия разполага с достатъчно дизелово гориво, "но то няма да достигне до световните пазари заради действащите забрани и санкции срещу нашия петрол и петролните ни продукти".

Тази седмица Москва удължи забраната за износ на дизелово гориво от производители на горива до края на октомври, което допълнително увеличи напрежението на световния енергиен пазар, вече разтърсен от войни и недостиг на доставки.

Предвидени са изключения за доставки по междуправителствени споразумения, включително за някои бивши съветски републики и Монголия. Преди ограничаването на продажбите Русия беше вторият по големина износител на дизел в света след САЩ.

На 2 октомври вицепремиерът Александър Новак заяви пред Съвета на федерацията, че вътрешният пазар на дизел вече е балансиран и горивото е достатъчно. При производство над вътрешното потребление правителството ще обсъди частично отваряне на износа.

По думите на Новак Русия произвежда приблизително 80% повече дизел, отколкото потребява. Продължителното натрупване на излишъци може да запълни складовете и да наложи намаляване на преработката в рафинериите, което би засегнало и производството на други необходими нефтопродукти.

Това означава, че евентуално облекчаване на руската забрана за износ и отмяната на западните санкции са два отделни въпроса, от които зависи възстановяването на доставките.

Цените на дизеловото гориво в САЩ скочиха до рекордни нива - над 6,50 долара за галон, тъй като войните в Иран и Украйна ограничават доставките на гориво, което представлява политически риск за Тръмп преди междинните избори в САЩ.

Междувременно Европейската комисия води консултации за възможно освобождаване на стратегически запаси от дизел. Говорителката Анна-Кайса Итконен заяви на 1 октомври, че Брюксел поддържа тесни контакти с държавите членки и американската администрация.

Тя уточни, че освобождаването на резервите е доброволно и се координира с Международната енергийна агенция. По оценката на европейската координационна група по нефта от 29 септември към този момент в ЕС няма недостиг на дизелово гориво.