Путин с ново предупреждение: Удря часът за ядрено оръжие

Руският президент Владимир Путин отправи ново предупреждение към Запада за риска от ескалация на войната в Украйна. По време на заседанието на дискусионния клуб „Валдай“ в Москва той заяви, че при пряко нападение срещу Калининградска област Русия ще постави на дневен ред използването на всички оръжия, с които разполага. "Reuters" съобщава, че предупреждението включва и възможността за използване на ядрено оръжие.

Калининград е силно милитаризиран руски ексклав на Балтийско море, разположен между членовете на НАТО Полша и Литва. Районът има стратегическо значение за Москва и разполага с военноморски, въздушни и ракетни сили.

„Ако се стигне до пряка атака срещу Руската федерация – в този случай срещу Калининград, а може би и срещу други територии – въпросът за използването на всички оръжия, с които разполага страната ни, неизбежно ще бъде поставен на дневен ред“, заяви Путин.

Калининград се превръща в една от най-опасните точки между Русия и НАТО

Думите му идват на фона на повишено напрежение около руския ексклав и засилена активност на НАТО в Балтийския регион. Москва вече предупреди Алианса срещу евентуални действия, които биха могли да изолират Калининград. НАТО от своя страна определя военната си активност в региона като отбранителна. Генералният секретар Марк Рюте заяви на 30 септември, че Алиансът не вижда непосредствена руска заплаха за територията на НАТО, като същевременно отхвърли руската ядрена реторика.

Путин посочи военните учения в Балтийско море, действията спрямо руски кораби и изявленията за Калининград като примери за това, което Москва възприема като ескалация.

В същото време руският президент отново заяви, че Москва няма намерение да започва война срещу европейска държава и представи евентуалното използване на целия руски арсенал като отговор при пряко нападение.

Путин призна: Украинските удари вече струват на Русия 1% от БВП

В речта си Путин направи и необичайно пряко признание за ефекта от украинските атаки дълбоко на руска територия.

По думите му ударите срещу руската петролна инфраструктура са постигнали част от целта си и са стрували на страната около 1% от брутния вътрешен продукт. Reuters потвърждава, че Путин е посочил именно тази оценка на форума „Валдай“.

През последните месеци Украйна засили атаките с дронове срещу руски рафинерии и други обекти от енергийния сектор. Киев представя тази кампания като средство за ограничаване на приходите и военния потенциал на Русия.

Путин заяви, че Москва отговаря на тези действия със собствени удари. Русия от своя страна продължава масираните атаки срещу украинската енергийна инфраструктура.

„Над 100 наши кораба са извадени от строя“

Руският президент коментира и войната в Черно море, като заяви, че украинските сили са успели да извадят от строя над 100 руски плавателни съда. Той представи последвалите руски действия като ответна реакция.

Москва започна пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., което Кремъл продължава официално да нарича „специална военна операция“.

Въпреки ядреното предупреждение Путин отново заяви, че предпочита конфликтът да бъде разрешен чрез преговори. На практика обаче бойните действия продължават, а напрежението между Русия и НАТО около Балтийския регион се увеличава.

Reuters определя Калининград като потенциална точка на пряк сблъсък между Русия и НАТО, тъй като географската му изолация го прави едновременно стратегически важен за Москва и уязвим при евентуална по-широка конфронтация.