НАТО свали дрон над Латвия. Тревогата по източния фланг расте
Финландия ограничи въздушния и морския трафик край Русия
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Финландия ограничи въздушния и морския трафик край Русия
Ескортирана е от два кораба, НАТО наблюдава
Киев засилва ударите по стратегически пристанища и инфраструктура
Порои в Гърция. Времето полудя
Касае нападение на Калининград
Какво се случи?
Ситуацията в района става все по-напрегната
В същото време Естония започна военноморска операция
Русия съобщи, че откриването на щаба нарушава договора "Две плюс четири", сключен при обединението на Германия
Трите членки на алианса Литва, Латвия и Естония нямат свои изтребители
Десетки руски военни кораби участват днес в учение в Балтийско море
Сирене на 340 години бе открито сред останките на потънал в Балтийско море кораб от 17 век, съобщи Би Би Си. Водолази, претърсвали кораба, се натъкнал...
Железопътна автомагистрала ще облекчи товарния транспорт в сърцето на Европа Днес беше представен новият инфраструктурен проект ABC+DE . Проектът е с...
Мистерията с бедстваща подводница в териториалните води на Швеция в Балтийско море, която според шведски източници е на Русия, продължи за пореден ден...