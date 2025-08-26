Напрежение над Балтийско море. НАТО изпрати изтребители

Силите на НАТО изпратиха два изтребителя "Юрофайтър" от Германия.
Причината е неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на официален представител на германските военновъздушни сили.
Изтребителите са излетели от летище "Росток-Лааге", за да идентифицират руския самолет "Илюшин Ил-20М". Той е летял, поддържайки радиомълчание, и е останал в международното въздушно пространство, съобщи говорител на германските ВВС.
Това е 10-то такова излитане под тревога над Балтийско море през тази година.
Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА, пише БТА.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com