Как изтребителите летят без чистачки? Обясняват експертите

За разлика от автомобилите, изтребителите не са оборудвани с чистачки на предното стъкло.

Причината е проста - изключително високата скорост при полет ги прави не само неефективни, но и опасни, пише Wionews .

Авиационни експерти обясняват, че при пътуване със скорост над 900 км/ч, чистачките на предното стъкло биха се счупили или изхвърчали под мощния въздушен поток. Освен това те биха могли да ограничат видимостта на пилота и да създадат допълнителни рискове.

Как се справят изтребителите без чистачки на предното стъкло?

Предното стъкло е покрито със специални материали, които отблъскват водата. При висока скорост капките се издухват мигновено от въздушния поток.

За предотвратяване на замъгляване и заледяване се използват системи за обдухване със сгъстен въздух или нагрято стъкло.

Новите модели са с подобрени водоотблъскващи покрития и модерни сензори за подобрена видимост.

Най-големите трудности възникват по време на излитане и кацане при силен дъжд, когато скоростта на самолета е по-ниска.

В такива случаи пилотите разчитат на стъклено покритие, отопление и навигационни радари.

Така в съвременната авиация ролята на чистачките на автомобилите е заменена от научни решения - от специална химия на стъклото до аеродинамика и високоскоростен въздушен поток.

