Как изтребителите летят без чистачки? Обясняват експертите
Най-големите трудности възникват при излитане и кацане при силен дъжд
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Най-големите трудности възникват при излитане и кацане при силен дъжд
Ивайло Пенов се карал с тях, искал да чистят и под масите на заведението му
Чистачките от летище София спрягат купон вместо протест. Това става ясно от фейсбук групата "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЗАМИРИСА". Там Евелина Петрова, която стана...
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Метлата стана новото знаме, а да си хигиенистка на летището - БГ мечта Тези дни вечната и святата българска завист си намери неочаквана мишена - чист...
Министър-председателят Бойко Борисов благодари на почистващия персонал на Летище „София" за символичния подарък, който получи вчера в знак на благодар...
Метла с българския трикольор получи премиерът Бойко Борисов от чистачките на Летище София. Министър-председателят не можа да приеме дара си лично, зар...
Бог да Ви благослови, пишат хигиенистките на премиера Чистачки от летище София се готвят да посрещнат от благодарност премиера Бойко Борисов тази веч...
Повече от сто души, работещи в сферата на културата протестираха пред Областна администрация в Бургас. Музиканти, певци и библиотекари поискаха достой...
От догодина обслужващия персонал в БАН ще получава колкото голяма част от учените. Така заплатите на чистачките и асистентите с висше образование и сп...