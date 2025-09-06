Тийнейджър управлява най-новата държава в Европа

На границата между Сърбия и Хърватия, върху малък остров на Дунав с площ едва един квадратен километър, се появява най-новата микродържава в Европа –

Свободна република Вердис.

Нейният основател и президент е Даниел Джаксън, 18-годишен австралиец, живеещ във Великобритания. Идеята му се ражда още на 14 години, но той изчаква да навърши пълнолетие, за да я осъществи.

„Малко по-голямо е от Ватикана“, обяснява младият държавен глава, според когото територията е без претенции нито от Сърбия, нито от Хърватия.

Символи на независимост и първи сблъсък с реалността

Въпреки че не е призната от международната общност, Вердис вече разполага със собствен флаг, герб и около 400 граждани, които гордо държат своите паспорти. Но през октомври 2023 г. мечтата за нова държава се сблъсква със суровата реалност. Хърватските власти пристигат на острова, разрушават селището на заселниците и изгонват всички, включително и Джаксън.

„Те разрушиха селището, което бяхме направили, и изгониха всички заселници, включително и мен. Задържаха ни известно време и ни депортираха. Получих постоянна забрана да влизам в Хърватия“, разказва той.

Президент в изгнание

След тези събития 18-годишният Джаксън твърди, че действията на хърватските власти нарушават международното право, тъй като самата Хърватия не включва спорната територия в официалните си карти. Днес той управлява своята „република в изгнание“ от Доувър, Англия, и организира протести пред хърватското посолство в Лондон.

За някои това е просто куриоз, а за други – символ на младата мечта за независимост и стремеж към нови форми на държавност.

