Тийнейджър управлява най-новата държава в Европа
18-годишният Даниел Джаксън обяви микродържавата Вердис, но е в изгнание от нея
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18-годишният Даниел Джаксън обяви микродържавата Вердис, но е в изгнание от нея
Той живее в изгнание
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