Разкрита е мистерията на несъществуващия остров

Чудили ли сте се някога какво се намира на 0° географска ширина и 0° географска дължина?

Тази уникална географска точка, разположена в Гвинейския залив край западния бряг на Африка, е известна като „Нулев остров“, пише IFLScience.

Как се е образувал нулевият меридиан

До ХІХ век държавите са имали свои собствени координатни системи. Франция е чертала „нула“ през Париж, Китай през Пекин. Това е създавало значително объркване в навигацията. Едва през 1884 г. на Международната конференция за меридианите във Вашингтон е решено Гринуическа обсерватория в Лондон да бъде призната за начален меридиан.

Екваторът като линия с 0° ширина е бил по-лесен за определяне, така че именно тяхното пресичане се е превърнало в легендарната точка 0,0.

Защо „Нулевият остров“ съществува само на карти

Всъщност в тази част на Атлантическия океан няма остров. Името е възникнало при работа с цифрови карти. Ако геокодирането е било неуспешно, данните автоматично са „падали“ до координати 0,0. Впоследствие картографите започнали шеговито да маркират там фиктивен парцел земя с площ от 1 квадратен метър.

Какво има на Земята с координати 0°0′

Въпреки митичния си статут, в точка 0,0 има реален обект - океанографската шамандура Станция 13010 "Душа", част от международната програма PIRATA. Тя измерва температурата на водата, влажността и скоростта на вятъра, помагайки за създаването на прогнози за времето и климатични модели.

