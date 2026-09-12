Разкрита е мистерията на несъществуващия остров
Името му е възникнало при работа с цифрови карти
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Името му е възникнало при работа с цифрови карти
Австралия постепенно се приближава към Азия, променя се цялата география
Историята на стратегическия Гибралтар
Счупи се токът на Ботуша
Голям успех на отбора по география
Приключва втората кандидатстудентска сесия за учебната 2019/2020 година в СУ
В Софийския университет днес ще се проведат предварителните изпити по български език и литература и география за учебната 2016-2017 година. Изпитът п...
Стара Загора. И общинските съветници от ВМРО-БНД в местния парламент на старозагорци ще внесат предложение за промяна на турско-арабските названия на...
Добрич. От явилите се на поправка на матурата по география в Добричко едва половината са успели да я издържат, съобщи шефът на образователния инспекто...