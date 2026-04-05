Нова украинска атака по Русия! Нефтопровод пламна край Балтийско море

Части от нефтопровод в руския пристанищен град Приморск на Балтийско море бяха повредени при украинска атака с дронове, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко в Телеграм, цитиран от Ройтерс.

Инцидентът е довел до пожар и незабавно спиране на преноса на петрол по съоръжението, което подчертава уязвимостта на стратегическата инфраструктура. По информация на местните власти няма пострадали.

Пожарът е бил овладян и потушен, но щетите по нефтопровода налагат временно прекратяване на дейността. Приморск е едно от ключовите пристанища за износ на петрол на Русия през Балтийско море, което прави подобни удари особено чувствителни за енергийния сектор.

През последния месец Украйна засили атаките срещу руски пристанища и обекти по крайбрежието на Балтийско море, като целта изглежда е натиск върху логистиката и износа на суровини. Подобни действия увеличават риска от нови сътресения на енергийните пазари и поставят под въпрос сигурността на доставките в региона.

Експерти отбелязват, че атаките срещу инфраструктура от такъв мащаб могат да имат дългосрочен ефект върху веригите за доставка и цените на петролните продукти. В същото време те сигнализират за разширяване на конфликта към стратегически икономически цели, което допълнително повишава напрежението между Москва и Киев.

