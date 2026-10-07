Много важен ден за Путин. Кой се обади на лидера

Владимир Путин навършва 74 години - на 7 октомври той ще празнува със семейството си, но ще продължи служебните си ангажименти и международните разговори.

Путин получи поздравления от Си Дзинпин, Ким Чен Ун и Александър Лукашенко - лидерите подчертаха близките отношения с Русия и пожелаха успехи на руския президент, предаде Вести.

Путин е начело на Русия от края на 1999 г. - през този период е президент, с прекъсване като премиер между 2008 и 2012 г.; през 2024 г. започна петия си президентски мандат.

Руският президент Владимир Путин празнува днес 74 - ия си рожден ден, като предпочита да го прекара със семейството си, но същевременно ще продължи да изпълнява служебните си задължения, включително да провежда международни телефонни разговори и да се подготвя за срещата на върха на ОНД в Туркменистан, предава Информационната агенция на Русия „ТАСС“.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че най - важното за Путин са поздравленията от близките му. Президентът има планирани публични прояви, но подробности за тях не бяха съобщени.

Путин обикновено отбелязва рождения си ден в Русия.

Само два пъти е празнувал в чужбина, в Кишинев през 2002 г. и в Бали през 2013 г.

Чуждестранни лидери често му изпращат символични подаръци.

През 2008 г. той получи малко амурско тигърче.

През 2017 г. Силвио Берлускони му подари бродирано покривало за легло.

През 2022 г. Александър Лукашенко му подари сертификат за трактор, а Емомали Рахмон донесе дини, които по - късно бяха дарени на детски домове.

Повече от четвърт век името на Владимир Путин е неизменно свързано с политическия живот на Русия и свързано с едни от най - значимите геополитически събития на XXI век.

На 31 декември 1999 г. Борис Елцин подава оставка и Путин става временно изпълняващ длъжността президент. През март 2000 г. печели президентските избори, а през май официално встъпва в длъжност.

Управлението на Путин е белязано от значително засилване на ролята на президентската институция и от промяна в отношенията на Русия със Запада.

Днес Путин е един от най - дълго управлявалите руски лидери в съвременната история. От идването си на власт в края на 1999 г. той остава централната политическа фигура в Русия, с изключение на периода 2008 - 2012 г., когато официално заема поста министър-председател. Неговото управление променя както вътрешнополитическия модел на страната, така и отношенията на Русия със САЩ, Европа и останалия свят.