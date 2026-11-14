След 50 години! Тайният град на Кипър отваря врати

Някога там почивали холивудски звезди, а хотелите били резервирани с години напред. Днес улиците му са почти безлюдни, сградите се рушат, а времето сякаш е спряло през 1974 г. Вароша в Кипър – един от най-известните изоставени райони в света, отново посреща посетители след повече от половин век изолация. Драматичната история на някогашния бляскав курорт е във фокуса на ново видео на босненския пътешественик Роберт Дачешин, съобщава N1.

Пътуването му до необичайното място се оказва много повече от обикновена туристическа обиколка. Дачешин показва не само останките от някогашния лукс, но и съдбите на хората, принудени да напуснат домовете си заради военния конфликт на острова.

„Въпреки че често пътуваме до различни дестинации по света, докато снимахме това видео, не само научих много, но и пролях няколко сълзи, докато слушах историите на местните хора“, споделя пътешественикът.

Бъртън и Тейлър сред звездните гости

Вароша е крайбрежен район на град Фамагуста, в северната част на Кипър. През 60-те и началото на 70-те години на миналия век той се превръща в една от най-престижните туристически дестинации в Източното Средиземноморие.

Златистите плажове, тюркоазеното море и модерните за времето си хотели привличат заможни туристи и световноизвестни личности. Сред знаменитостите, свързвани с курорта, са холивудските актьори Ричард Бъртън и Елизабет Тейлър, както и френската звезда Бриджит Бардо.

В разгара на туристическия бум Вароша е сред най-желаните места за почивка. Хотелите са пълни, ресторантите и магазините работят на пълни обороти, а за стая в някои от най-елитните комплекси се чака с години. Крайбрежният район е олицетворение на лукса и безгрижния средиземноморски живот.

Всичко се променя през лятото на 1974 г. След преврата в Кипър, подкрепен от гръцката военна хунта, Турция започва военна операция на острова. Последвалите бойни действия довеждат до разделянето му на северна и южна част.

Жителите на Вароша, предимно кипърски гърци, са принудени да напуснат домовете си. Мнозина вземат със себе си само най-необходимото, убедени, че скоро ще се върнат. Надеждите им обаче остават несбъднати.

Град, застинал през 1974 година

След установяването на турски контрол над района Вароша е оградена и превърната във военна зона с ограничен достъп. Хотелите, жилищните сгради, магазините и ресторантите остават изоставени. В продължение на десетилетия обикновените посетители нямат право да влизат в района.

Така някогашният символ на луксозния туризъм се превръща в един от най-известните градове призраци в света. В сградите остават следи от живота преди войната, а морето продължава да мие плажовете, по които някога се разхождали хиляди туристи.

Промяната идва през октомври 2020 г., когато властите в Северен Кипър отварят за посещения част от Вароша. Туристите вече могат да се разхождат по определени улици и плажни участъци, но значителна част от територията продължава да е недостъпна.

Днес посетителите се срещат с необичайна гледка – изоставени хотели, опустели магазини и жилищни блокове, оставени без поддръжка в продължение на десетилетия. Природата постепенно си връща пространствата, които някога са били заети от модерни туристически комплекси.

Отварянето на района обаче не решава въпроса за неговото бъдеще. Статутът на Вароша остава една от спорните теми в продължаващия кипърски конфликт. ООН настоява за спазване на международните решения относно района и за зачитане на правата на хората, които са били принудени да напуснат домовете си.

Именно човешките истории превръщат пътуването на Роберт Дачешин в емоционален разказ. Срещите с бивши жители разкриват спомените за един изгубен свят – за домовете, приятелите, любимите места и живота, прекъснат внезапно от войната.

Вароша вече не е напълно затворена за света, но зад отворените порти все още се крие една незавършена история.