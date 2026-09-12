Готвят европейски шамар за Благомир Коцев заради Баба Алино
Собственици предупреждават, че могат да сезират европейски институции и международни организации, ако натискът продължи без решение
Следете всички новини, анализи и коментари за Искания. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Собственици предупреждават, че могат да сезират европейски институции и международни организации, ако натискът продължи без решение
Това, което получи като обратна връзка, удовлетворява сектора на този етап
Техеран призова за крак на войната
Две години без актуализация, липсва контрол, системата се крепи на компромиси
Беше оповестен списъкът с искания на Иран
Няма коментар от Украйна
Настоява се за радикални решения
Имат три големи искания
Коментар на земеделския министър
Очакват по-високи заплати
Не можем да си платим газа, каза Димитър Зоров
Министерство на земеделието работи активно за изпълнение на всички ангажименти
Блокадата от АМ "Струма" беше вдигната, но блокирана остава автомагистрала "Тракия"
Те искат спешна среща в парламента
Шествието в София ще се проведе пред Съдебната палата и е с начален час 18 часа
Исканията им са справедливи, каза Иван Таков
Заместник-министърът на туризма проф. Модева се ангажира да ги представи на работната междуведомствена група
"Изправи се България" ще внесе още утре в парламента подписка с 5 основни искания
Предстои от организацията да обсъдят бъдещите си действия.
Протестите на 100-ия ден минаха спокойно