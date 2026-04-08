Иран с шокиращо условие за Ормузкия проток

След сключването на примирие, беше оповестен списъкът с искания на Иран, отправен към президента на САЩ Доналд Тръмп. Сред тях се откроява шокираща такса от 2 милиона долара на кораб за преминаване през Ормузкия проток, съобщиха The Mirror и „Би Би Си“, предава NOVA.
Във вторник вечерта Вашингтон и Техеран се споразумяха, за да избегнат безпрецедентна ескалация на конфликта в Близкия изток. Президентът на САЩ беше поставил срок до 3 часа българско време за постигане на споразумение, предупреждавайки, че „цялата цивилизация може да загине тази нощ“, като така засили предишните си заплахи за удари по мостове и електроцентрали.
В последния момент Тръмп потвърди чрез платформата Truth Social, че планираният удар е отменен, обявено е „незабавно примирие“ и Ормузкият проток е отново отворен.
Президентът на САЩ написа: „Съгласявам се да спрем бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици. Това ще бъде двустранно ПРИМИРИЕ!“
Той допълни: „Получихме 10-точков план и смятаме, че той е подходяща основа за преговори. Почти всички спорни точки между САЩ и Иран са били съгласувани, но двуседмичният период ще позволи окончателното финализиране на споразумението“.
10-точковият план на Иран включва:
Гаранция, че Иран няма да бъде атакуван отново
Постоянен край на войната, а не само временно примирие
Прекратяване на израелските удари в Ливан
Премахване на всички американски санкции срещу Иран
Прекратяване на всички регионални военни действия срещу иранските съюзници
В замяна, Иран ще отвори Ормузкия проток за преминаване
Иран ще въведе такса от 2 милиона долара за всеки кораб, преминаващ през протока.
Таксите ще бъдат разделяни между Иран и Оман
Иран ще предостави правила за безопасно преминаване през протока
Таксите ще бъдат използвани за възстановяване и реконструкция, а не за репарации
