Изненада! Неочакван съюзник на Зеленски във Вашингтон

Първата дама на САЩ може да се окаже неочакван съюзник на президента на Украйна Володимир Зеленски във Вашингтон, оказвайки влияние върху новата по‑твърда позиция на Тръмп спрямо Русия.

Тази седмица президентът Доналд Тръмп реши да изпрати зенитно-ракетни системи „Пейтриът“ в Киев, като Мелания Тръмп постоянно му напомня за смъртоносните последствия от руските въздушни удари в Украйна.

„Връщам се у дома, казвам на първата дама, че говорих с Владимир Путин днес, имахме чудесен разговор. А тя ми отвръща - О, наистина ли? Току‑що още един град беше ударен“, обясни Тръмп от Овалния кабинет в понеделник следобед, предаде Би Ти Ви.

Според Мери Джордан, автор на „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump“, влиянието на Мелания не е изненада за тези, които я познават:

„Доброто ѝ отношение към Украйна не е никак изненадващо, предвид че е израснала в бившата Югославия – страна, която не обичаше Русия. Тя има повече опит от другите хора в кабинета да отстоява своята гледна точка.“

Джордан допълва, че Мелания е добре информирана за европейската политика, тъй като баща ѝ, Виктор Кнавс (81 г.), често пътува до Словения, където тя е израснала.

„Нейната родна страна е напълно солидарна с Украйна и хората там са потресени, че САЩ изведнъж не биха продължили да въоръжават Украйна.“

Когато Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г., Тръмп нарече Путин „хитър“ и „гений“, докато Мелания определи войната като „сърцераздирателна“ и „ужасна“.

