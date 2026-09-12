Край с бракуването! ЕС готви нови разпоредби
Те имат за цел да улеснят ремонтите
Следете всички новини, анализи и коментари за Бракуване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те имат за цел да улеснят ремонтите
Брюксел въвежда драконовски мерки срещу замърсяването
По-старите бензинови превозни средства засега са в безопасност
Бракуваха 54 кг храни при проверки за Студентския празник. Българската агенция по безопасност на храните извърши над 400 проверки на обекти за празник...