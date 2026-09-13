Зимата удря пътищата - снеговалежи, виелици и риск от затваряния
Оранжев код за обилен сняг, пориви до 24 м/секунда в Източна България
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Оранжев код за обилен сняг, пориви до 24 м/секунда в Източна България
Снежна блокада в планините, ограничения по важни пътища
Текущите данни от 26 февруари 2025 година показват, че полярният вихър все още е активен
През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона
Ето и какво съветват
Има обилен снеговалеж
Действат гражданска защита, пожарната служба, полицията, регионалните и градските власти
Заповедта, подписана от кмета Алкин Неби, влиза в сила за срок от 48 часа.
Съобщението е на Български пощи ЕАД
София. Обявиха жълт код за пет области от Северна България заради снеговалежи и поледици. Кодът важи за областите Плевенска, Великотърновска, Русенск...