Снегът затвори проход, Родопите в капан

Обилен снеговалеж доведе до временно затваряне на ключови планински проходи и ограничения за тежкотоварния трафик в няколко региона на страната. Най-сериозна бе ситуацията в Централна България и Родопите, където снежната покривка достигна до 20 сантиметра, а движението се извършваше при тежки зимни условия.

Проходът Троян-Кърнаре беше напълно затворен за всички видове превозни средства заради интензивния снеговалеж. След намесата на почистващите екипи пътят беше отворен, но остава ограничението за преминаване на тежкотоварни автомобили.

В област Смолян снегът достигна до 20 сантиметра, а в самия областен град новата снежна покривка е между 10 и 15 сантиметра. Пътищата в региона са проходими при зимни условия, като през нощта на терен са работили 57 снегопочистващи машини, съобщиха от областната администрация.

Заради снеговалежа и активното почистване бяха въведени временни ограничения за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Превала, Рожен и Печинско, както и по пътищата Девин-Михалково и Батак-Доспат. По-късно от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по тези отсечки е възстановено.

В София снегопочистването също продължи през нощта, като общо 105 машини са работили по основните улици и трасетата на градския транспорт, информираха от Столичната община.

