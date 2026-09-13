Всичко за Троян-Кърнаре

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Затвориха Троян-Кърнаре

Затвориха Троян-Кърнаре

Проходът Троян-Кърнаре е затворен за движение. Това съобщи пред "Фокус" Габриела Стоянова, говорител на Областната дирекция на МВР – Ловеч. И уточни,...

03 януари | 16:51
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