Снегът затвори проход, Родопите в капан
Снежна блокада в планините, ограничения по важни пътища
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Снежна блокада в планините, ограничения по важни пътища
Почистването е затруднено от продължаващия снеговалеж и силния вятър
Проходът Троян-Кърнаре е затворен за движение. Това съобщи пред "Фокус" Габриела Стоянова, говорител на Областната дирекция на МВР – Ловеч. И уточни,...