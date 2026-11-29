Червен код в 7 области! АПИ с готовност да затваря пътища след 14 часа
Очакват се обилни снеговалежи, виелици и навявания, в София 170 снегорина са в готовност
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Очакват се обилни снеговалежи, виелици и навявания, в София 170 снегорина са в готовност
От 29 август до 2 септември движението по десетки участъци ще бъде временно ограничавано
Временни ограничения на движението ще бъдат въведени по време на 46-ото издание на Рали България 2015, кръг от европейския шампионат на ФИА. Те ще бъд...