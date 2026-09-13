ТИР падна в пропаст - затвориха Прохода на Републиката
Водачът на тира е загинал на място.
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Водачът на тира е загинал на място.
На моменти видимостта е почти нулева
Снеговалежът не е спирал повече от 20 часа
Движението в прохода „Шипка“ е временно ограничено заради катастрофа
Шофьорите могат да използват обходен маршрут
Възстановено е движението през прохода Шипка. Аварийна група на пътно-поддържащата фирма въпреки проливния дъжд, който се изсипа на прохода, успя да в...
Стара Загора. Най-големият водоем в Старозагорско – яз. „Копринка", който тази есен създаде толкова проблеми на хората, ситуацията в края на годината...
Времето към 10, 30 часа