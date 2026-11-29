Зимата вилнее! 5-метрови вълни по морето, ураган в страната, проходите - ад (СНИМКИ)
Мъгла като мляко на летище Соия, снегът вече трупа преспи в страната
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Мъгла като мляко на летище Соия, снегът вече трупа преспи в страната
Мъж на средна възраст стана жертва на морето в Обзор. Той се е удавил по-рано днес, плажувайки заедно с жена си и детето, съобщава бТВ. Очевидци твър...
Двама са се удавили в Ахтопол вчера. Това съобщиха от пресцентъра на полицията. Сигналът за инцидента е получен около 13,35 ч в полицейското управлени...