Американската търговска камара се сдоби с нови членове в България
На изнес закуска бяха представени осем нови корпоративни членове на АмЧам
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На изнес закуска бяха представени осем нови корпоративни членове на АмЧам
Председателят на Пaрламентарната група ГЕРБ и зам.-председател на партията Цветан Цветанов откри годишното отчетно събрание на ЖГЕРБ- Шумен. Той благо...
Розита Еленова, София Владимирова и Бетина Жотева - новите членове на Съвета за електронни медии, вече са на работни си места в регулатора. На кратка...
Депутатите избраха 10-те инспектора към Инспектората на ВСС. Това стана с квалифицирано мнозинство от две трети, съобщи БГНЕС и уточни, че общият брой...
Разширяване на членството в ГЕРБ по места е една от осите, по която партията на Бойко Борисов ще се ръководи за местния вот наесен. "Най-сериозният н...
Ралица Агайн става зам.-председател на КФН
София. Девет столични структури на движение "България на гражданите" (ДБГ) напускат Меглена Кунева и преминават към „България без цензура" на Николай...