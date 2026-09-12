Отиде си любимец от "Фермата"
Душата и лицето на петия сезон почина след кратко боледуване
Следете всички новини, анализи и коментари за Александър Тодоров. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Душата и лицето на петия сезон почина след кратко боледуване
Регионалният министър назначи начело на агенцията Александър Тодоров, а в състава влизат Людмила Елкова и Венцислав Ангелов
Изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров е уволнен. Решението за неговото освобождаване е взето на заседание на Надзорния съвет на дружество...
Роденият в Кърджали учен мечтаел да стане режисьор Профeсор Александър Тодоров промени представите за първото впечатление От какво зависи дали ще...
Изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров реши да извади кирливите ризи на едни от предишните собственици на клуба - "Титан Спорт". "Докато с...
Изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров обяви пред "Тема Спорт", че в клуба със сигурност ще влезе синдик. Той ще бъде назначен от съда, но...
Изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров говори на дълго в ефира на ТВ7 за случващото се в клуба напоследък като заяви, че е оптимист, че "а...
Изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров заяви в ефира на БНТ, че в следващите дни акциите на клуба ще бъдат прехвърлени на Гриша Ганчев, ко...
Оставка хвърли изп. шеф на ЦСКА Александър Тодоров, като успоредно с това нападна политиката на новите собственици. Той говори вместо Александър Томов...
"Това е много тъпа и гнусна игра от тяхна страна", това каза изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров по повод отказа на Инджов и Манджуков...
ЦСКА ще се раздели с някои от звездите си през зимната пауза, за да закрепи финансовото си положение. Това разкри изпълнителният директор на "червенит...
ЦСКА ще търси реванш от "Славия" за равенството на "Овча купел" в началото на сезона
София. "Гоним четирима през зимата", закани се изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров, почервенял от гняв след загубата от "Левски". "Не...
Клубът отказва пари от бизнеса, имал достатъчно
София. Изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров изрази мнение, че спрямо клуба се води кампания. Шефът на "червените" обвини бившия юрист на...
Сашо Апашо рекетира, губят Е5 млн., изригна Венци Стефанов
Поехме 10,2 млн. лева задължения на ЦСКА, съобщиха от "Лира"
Феновете ще купуват акции, но след Нова година
София. Александър Тодоров, изпълнителен директор на ЦСКА обяви, че спасението на клуба е в ръцете на феновете. Клубният шеф сподели пред БНТ, че всич...
София. ЦСКА ще обяви днес концерн от Острова като основен акционер, научи "Стандарт". Вероятно представители на британците ще влязат в новия управител...