Веласкес с решителни думи преди битката с АЕК

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес, очаква труден мач срещу АЕК Атина тази вечер.

Срещата от плейофа за участие в основната фаза на Шампионската лига е от 22:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".

"Да бъдем в този турнир и в тази фаза, е нещо невероятно за нас. За феновете, за всички, които обичат клуба. Този двубой е една естествена последователност от всичко, което направихме в клуба, заедно с феновете", заяви Веласкес пред "bTV".

"След повече от 20 години в треньорството, моята голяма цел е да се наслаждавам на процеса на развитие. Именно това виждам в Левски".

"Вече успяхме да отстраним три шампиона. Двубоят с АЕК със сигурност също е много труден. Знаем нивото на опонента си. Имаме ясна идея. Това, което ще опитаме да направим, е да спечелим. За нас най-важното беше да се развиваме, да градим напред и нагоре. Затова стигнахме и до този момент", коментира Веласкес.