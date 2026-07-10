Неочаквана оставка в Ливърпул

Майкъл Едуардс изненадващо е напуснал поста си на главен изпълнителен директор по футболните въпроси във „Фенуей Спортс Груп“ — компанията собственик на Ливърпул. Решението му идва две години след неговото завръщане в структурата на американските собственици.



Едуардс, който дълги години бе архитект на трансферите на „Анфийлд“ в ролята си на спортен директор, се завърна в клуба през пролетта на 2024 г. с по-широкообхватни функции, включващи надзор над футболните операции на Ливърпул и планове за придобиване на втори клуб от страна на конгломерата.

Преди това той вече си бе тръгнал веднъж, като се считаше, че е имал разногласия в Юрген Клоп.



Неговото внезапно оттегляне поставя мърсисайдци пред нов период на организационна несигурност. Ситуацията се усложнява допълнително от спекулациите около бъдещето на настоящия спортен директор на „червените“ — Ричард Хюз. Хюз бе назначен на поста именно по настояване и под ръководството на Едуардс, с когото имат дългогодишно приятелство още от съвместния им престой в Портсмут.

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