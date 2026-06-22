Битка за 115 милиона. Диоманде разкри за Ливърпул

Трансферната цел на Ливърпул Ян Диоманде загатна, че би бил отворен за трансфер във Висшата лига това лято. Крилото на РБ Лайпциг сподели, че неговите агенти движат необходимите детайли, докато той се е концентрирал изцяло върху представянето си на Световното първенство с националния отбор на Кот д'Ивоар.

Мърсисайдци вече са уведомили германския клуб, че имат готовност да предложат до 100 милиона евро за 19-годишния талант. От РБ Лайпциг обаче настояват за сума, близка до 115 милиона, и като цяло нямат желание да се разделят с футболиста, тъй като се надяват да го обвържат с нов договор.



В събота вечерта в Торонто националният тим на Диоманде претърпя поражение с 1:2 от Германия, след като Денис Ундав се разписа на два пъти, за да обърне резултата след първоначалното попадение на Франк Кесие. В този мач младият флангови нападател бе заменен през второто полувреме от бившето крило на Арсенал Никола Пепе.



В изявление пред BeIN Sports по-рано тази седмица Диоманде загатна, че бъдещето му ще бъде решено след края на Мондиала.



„Дали бих бил отворен към Висшата лига? Не знам“, заяви Диоманде. „Аз съм играч на РБ Лайпциг, но защо не? Моите агенти ще се погрижат за това. Що се отнася до мен, аз съм по-фокусиран върху Световното първенство – това е най-важното нещо в момента. То не се случва всеки ден, а е веднъж на четири години, така че се опитвам да му се насладя максимално, а за останалото ще видим.“



Селекционерът на Кот д'Ивоар Емерс Фае също коментира темата в опит да намали напрежението и спекулациите около младока, като се пошегува:



„Когато бяхме във Франция за подготовката, журналистите ми казваха, че той е напът да подпише с ПСЖ. Тук в САЩ пък ми казват, че ще подписва с Ливърпул! Не знам нищо, но в момента той е концентриран върху Световното, а след това ще може да мисли за останалата част от кариерата си.“



Диоманде и съотборниците му ще се изправят срещу Кюрасао в четвъртък в последния си мач от груповата фаза на Световното първенство.

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