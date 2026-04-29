ЦСКА е на финал за Купата на България!

ЦСКА ще играе финал в турнира за Купата на България! Хората на Христо Янев завършиха 0:0 в полуфинала-реванш срещу Лудогорец, проведен на Националния стадион „Васил Левски“.

Армейците се класираха за спора за трофея с общ резултат 2:1, след като спечелиха първата среща в Разград. Така червените ще играят на финала в турнира за втора поредна година, след като миналата година загубиха именно от Лудогорец в битката за отличието.

По този начин ЦСКА продължи и уникалната си серия да продължава винаги напред в турнира, след като победи в първата среща срещу съперниците си. Цифрата на тези елиминирания достигна до 24 успеха от 24 пъти. Треньорът Христо Янев пък също удължи серията си без загуба начело на армейците в турнира.

От своя страна Лудогорец е напът да остане за първи път от 15 години без да стане шампион или да стане носител на Купата на страната. Също така към момента и мястото на родния хегемон в евротурнирите виси със страшна сила, отбелязва gol.bg.

Като цяло двата отбора не предложиха кой знае какво зрелище и качеството на играта не се доближи до това от първата среща. Домакините сякаш изглеждаха малко по-опасни, докато разградчани не успяха да намерят играта си и път към вратата на Лапоухов

Съперник на ЦСКА на финала най-вероятно ще е Локомотив Пловдив, който победи с 4:0 Арда в първата среща в Кърджали.

Преди първия съдийски сигнал стадионът се изправи на крака, защото спортният директор на ЦСКА Бойко Величков награди европейския шампион по вдигане на тежести Карлос Насар с плакет и фланелка на "червените". Феноменалният ни щангист завоюва четвъртата си европейска титла преди дни в Батуми.

