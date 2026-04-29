ЦСКА зарадва Карлос с уникален подарък

Щангист №1 на България Карлос Насар беше награден преди битката на ЦСКА срещу Лудогорец от реванша срещу Лудогорец в полуфиналите за Sesame Купа на България.
Щангистът ни получи фланелка с номер 1 на "армейците". Специален плакет му беше връчен от спортния директор на ЦСКА.
Публиката на Националния стадион го аплодира, не само заради спечелената четвърта европейска титла, завоювана преди броени дни, а и заради успехите, с които радва привържениците.
ЦСКА води с 2:1 на Лудогорец след първия мач с Лудогорец в турнира от преди седмица.
