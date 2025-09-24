Официално! Обявиха новия селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор. Това стана ясно след проведеното днес заседание на Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз.

Договорът му е за две години. Мястото на Димитров в младежкия тим до 21 години ще бъде заето от Тодор Янчев, като двамата ще работят съвместно.

Заместник на Димитров в България U21 ще бъде бившият халф на ЦСКА Тодор Янчев, който за последно работи в Ботев Враца.

Димитров ще дебютира срещу Турция в световна квалификация по футбол. Двубоят е насрочен за 11 октомври от 21:45 часа на националния стадион "Васил Левски".

Димитров пое младежкия отбор до 21 години през 2018 и остана начело до назначението на представителния тим днес. Той наложи играчи като Емил Ценов (18 мача), Християн Петков (16), Мартин Минчев (14), Марин Петков (13), Илия Груев-младши (12) и други, които пробиха до мъжкия състав.

Преди да поеме България U21, Димитров работи като треньор във формациите до 17 и 19 години, както и в родните Берое (Стара Загора) и Локомотив (Горна Оряховица). Бившият халф е юноша на ЦСКА, но няма мачове за "червените". Той бе капитан на Беласица (Петрич) в началото на новия век.

Димитров оставя младежите на трето място в класирането на Група Б от квалификациите за Евро 2027. Националите спечелиха с 3:0 срещу Гибралтар и завършиха наравно 1:1 срещу Азербайджан, а дебютът на Янчев ще бъде в гостуване срещу Португалия на 10 октомври. България е с две точки зад иберийците и Чехия, като първенецът се класира напред, а вторият играе бараж.

