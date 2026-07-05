Решено! Клоп поема Германия

Юрген Клоп е новият селекционер на Германия, обяви Фабрицио Романо. 59-годишният специалист е постигнал споразумение с местната федерация и ще заеме освободеното от Юлиан Нагелсман място.

Бившият мениджър на Ливърпул е приел поста, като ще подпише дългосрочен договор.

Все още се обсъждат последни детайли по прегратяване на договора на Клоп с Ред Бул, където е глобален съветник на футболния сектор, пише "Гонг".

Германия се провали на Мондиал 2026, след като отпадна на 1/16-финалите от Парагвай след изпълнение на дузпи. След това Юлиан Нагелсман беше подложен натиск да напусне поста на национален селекционер, както и подложен на сериозни критики.

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