Мароко прегази Канада и е на четвъртфиналите

Азедин Унахи отбеляза два гола и Мароко спечели с 3:0 срещу Канада в първи мач от осминафиналите на Световното първенство по футбол, с което "кленовите листа" станаха първият елиминиран домакин на Мондиал 2024. Африканците пък ще срещнат Франция или Парагвай на четвъртфиналите.

Канада започна по-активно в атака и бързо се настаниха в половината на съперника и стигнаха до няколко положения, но стражът Ясин Буну отрази ударите на Джонатан Дейвид и Танитолуа Олуасей.

Мароко пък стреля само веднъж към вратата на канадците чрез Суфиан Рахими, който се появи в игра в 22-та минута на мястото на контузилия се Исмаел Сайбари. Играчът на африканците обаче не успя да се разпише и така първото полувреме завърши при нулево равенство.

Мароко влезе в мача като фаворит предвид четвъртото си място в Катар 2022 и отборът защити позицията си през второто полувреме. Още в 47-та минута Ашраф Хакими разигра статично положение по земя и намери на дъгата Унахи, който се разписа с прецизен удар в левия ъгъл. Той добави второ попадение на сметката си в 82-та минута след подаване на Брахим Диас и така Мароко поведе с 2:0. Рахими пък оформи крайния резултат в осмата минута на добавеното време на контраатака.

Съперник на африканците ще бъде победителят от срещата между Франция и Парагвай, която започва в полунощ. Четвъртфиналът ще бъде изигран на 9 юли във Фоксбъро, щата Масачузетс, с начален час 23:00 българско време.

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