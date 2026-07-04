Франция влиза в осминафиналите, Парагвай ще опита да обърка фаворита

Елиминациите на Мондиал 2026 влизат в нова фаза със старт на осминафиналите и два мача, които носят различна, но еднакво силна интрига. Първо Канада и Мароко излизат един срещу друг от 20:00 часа българско време в Хюстън, а в полунощ Франция среща Парагвай във Филаделфия. За канадците това е нова страница в историческото им първенство, а за Мароко - шанс да продължи големия си африкански поход. Франция пък влиза като един от фаворитите за титлата, но Парагвай вече показа, че не се плаши от големи имена.

Канада вече не е гост на собственото си първенство

„Кленовите листа“ стигнаха до етап, на който никога не са били на световни финали. Канада не само излезе от групата, но и спечели първия си елиминационен двубой, след като отстрани Южна Африка с гол в последните секунди. Стивън Еущакио прати домакините напред буквално с последния удар и превърна този отбор от симпатична история в реална заплаха.

Сега пред Канада стои съперник от съвсем друг калибър. Мароко вече знае как се играят такива мачове. През 2022 г. „атласките лъвове“ стигнаха до историческо четвърто място, а сега отново са в елиминациите и отново изглеждат достатъчно твърди, за да развалят празника на фаворита.

Мароко идва със спомена за Катар

Това ще бъде нов сблъсък между Канада и Мароко след мача им в групите на Мондиал 2022, когато северноафриканците спечелиха с 2:1. Тогава победата беше част от пътя им към най-големия успех в историята на африканския футбол на световни първенства.

Сега залогът е още по-висок - четвъртфинал. Мароко стигна дотук след драматичен мач с Нидерландия, в който беше на ръба, но оцеля и прати „лалетата“ у дома след дузпи. Иса Диоп върна надеждата в продължението, а след това мароканците показаха нерви от стомана от бялата точка.

Историята също не е на страната на Канада. Според британското издание The Times това ще бъде пети мач между двата отбора, а канадците все още нямат победа срещу Мароко. Това прави задачата още по-голяма - не просто нова победа на Мондиал, а пробив срещу неудобен съперник.

Франция чака своя капан

Вторият мач от вечерта изглежда по-ясен само на хартия. Франция е фаворит, има звездна атака и влиза в осминафинала със самочувствие. Килиан Мбапе, Усман Дембеле и Майкъл Олисе са сред имената, които правят „петлите“ един от най-страшните отбори в турнира.

Но Парагвай вече направи достатъчно, за да бъде взет напълно насериозно. Южноамериканците стигнаха до този мач, след като отстраниха Германия - резултат, който променя начина, по който всички гледат на тях. Сега срещу Франция те ще играят без тежестта на очакванията, а точно такива отбори често са най-опасни в елиминациите.

Вечер за нерви, не за сметки

Съботата обещава две различни футболни истории. В първата Канада ще опита да удължи мечтата си и да докаже, че домакинският импулс може да се превърне в нещо много по-голямо. Мароко ще брани статута си на отбор, който вече не е изненада, а постоянна заплаха за всеки гранд.

После идва Франция - отборът, от който всички чакат контрол, класа и безпощадност. Но срещу нея застава Парагвай, който вече извади един гигант от турнира и няма причина да спре да вярва. На този етап красотата е бонус, а оцеляването е всичко. Един миг, една грешка, един удар - и Мондиалът сменя историята.

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