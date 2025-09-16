Това е новият селекционер на България

Актуалният селекционер на младежкия национален отбор на България по футбол - Александър Димитров, ще бъде новият треньор на мъжката гарнитура, предава "Тема Спорт".
Решението вече е взето от ръководните фактори в БФС, като то ще бъде официализирано на Изпълкома на 24 септември.
Както е известно, това бе анонсирано вчера от президента на футболната ни централа Георги Иванов.
Така Димитров ще дебютира начело на мъжете при домакинството на Турция на 11 октомври.
Същевременно с младежката гарнитура ще се заеме Тодор Янчев, който от доста време е без работа. За последно някогашният любимец на червената агитка работи в Ботев Враца, като периодът му там бе доста неуспешен.
Янчев ще направи дебют като селекционер на 10 октомври при гостуването на Португалия.
