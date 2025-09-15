Сензационен вариант за следващ треньор на ЦСКА

Назначението на Вангел Вангелов прави Христо Янев фаворит за следващ треньор на ЦСКА, ако се стигне до раздяла с Душан Керкез. Двамата са в отлични отношения от съвместната им работа в Ботев Враца, като именно бившият председател на УС бе в основата на завръщането на специалиста на „Христо Ботев“ през миналата есен, пише „Тема Спорт“.

Носителят на купата за 2016 г. беше сред най-обсъжданите варианти, ако се бе стигнало до уволнение на Керкез в международната пауза. Влиятелни кръгове пък лобираха за Любослав Пенев. „Кандидатурата“ на Ел Голеадор обаче така и не успя да спечели доверието на червеното ръководство, което даде последен шанс на босненеца да запази поста си.

При издънка в следващите седмици обаче е твърде вероятно да се стигне до треньорска рокада. Тогава ще трябва да се взимат бързи решения и ЦСКА вече има готова опция в лицето на Христо Янев, който два пъти е водил тима. Той влезе в остър словесен спор с фенове на Ботев Вр след загубата с 0:2 от Берое в Стара Загора преди дни.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com