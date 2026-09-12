Изненада! Легенда поема Италия
До този момент основните кандидати за поста селекционер на националния отбор бяха Антонио Конте и Роберто Манчини
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До този момент основните кандидати за поста селекционер на националния отбор бяха Антонио Конте и Роберто Манчини
Рио. Звездата на италианския национален отбор Андреа Пирло заяви, че обмисля да сложи край на международната си кариера след Световното първенство в Б...
Рим. Халфът на "Ювентус" Андреа Пирло реши да прекрати коледната си ваканция и започна преждевременно подготовка за мачовете след Нова година. Той бе...