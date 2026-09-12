Всичко за Андреа Пирло

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Пирло се поти по празниците

Пирло се поти по празниците

Рим. Халфът на "Ювентус" Андреа Пирло реши да прекрати коледната си ваканция и започна преждевременно подготовка за мачовете след Нова година. Той бе...

27 декември | 18:45
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