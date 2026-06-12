Гаф отказа 3000 от националния тим
Не съм мистър Сенко, обяви Боби за новата база България зарадва изстрадалия роден фен с 2:2 срещу Италия в евроквалификация, но след мача поне 3000 д...
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Не съм мистър Сенко, обяви Боби за новата база България зарадва изстрадалия роден фен с 2:2 срещу Италия в евроквалификация, но след мача поне 3000 д...
България и Италия завършиха 2:2 под дъжда на националния стадион „Васил Левски" в евроквалификация от група H. Двубоят бе официален дебют за селекцион...
Илиян Мицански ще води атаката на България срещу Италия. Двата тима излизат в 21,45 часа на националния стадион "Васил Левски" в европейската квалифик...
Смъртни заплахи за Конте са получени по интернет, обяви президентът на италианската федерация Карло Тавекио. Причината за атаката е контузията на Кла...
"Колебания за състава нямам, сами ще видите стартовата единайсеторка. Надявам се нищо да не се случи в последната тренировка и някой да отпадне в посл...
Националът Валери Божинов показа специални бутонки, с които ще се опита да отбележи във вратата на Италия. Европейската квалификация е на 28 март на „...
Билетите за европейската квалификация България – Италия ще бъдат пуснати за продажба от 11 март (сряда). Това съобщиха от пресцентъра на БФС и уточних...