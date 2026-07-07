Тръмп ще зарадва Ердоган. Хакан Фидан каза как са го убедили да пристигне в Турция

Тръмп ще зарадваЕрдоган, Хакан Фидан каза как са го убедили да пристигне в Турция

Най-трудната част от срещата на върха на НАТО в Анкара беше да убедим президента на САЩ Доналд Тръмп да присъства.

Това призна външния министър на Турция Хакан Фидан, цитиран от Анадолската агенция.

"НАТО в новата ера трябва да обръща внимание на изграждането на стратегически способности. Алиансът трябва да спре да бъде структура, която реагира само на съществуващи заплахи и да развие по-дългосрочна и единна визия за сигурността", каза дипломатът, цитиран от Хюрриет.

Министърът подчерта, че Турция подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Украйна, а поддържането на открити канали за дипломатическа комуникация и диалог между Анкара и Русия е също важно за сигурността на Европа.

Новата роля на Турция за стратегическата отбрана се очаква да получи знак от президента на САЩ Доналд Тръмп с възстановяване на достъпа на Турция до програмата за изтребители F-35, предава New York Times.

Вестникът цитира четирима висши служители на администрацията, които твърдят, че Тръмп ще продължи с предоставянето на самолета на Турция.

Миналия месец Тръмп заяви, че вероятно ще предприеме подобна стъпка, която ще направи Ердоган "много щастлив", когато го попитаха за исканията на Анкара за изтребителите F-35.

Анкара твърди, че придобиването на тези самолети би укрепило както Турция, така и НАТО.

Тръмп се очаква следобед да пристигне в Анкара за Срещата на върха на НАТО, каза директорът по комуникациите на Турция Бурханетин Дуран.

Президентът на САЩ ще бъде посрещнат от Ердоган на специална церемония, а после ще присъства на вечерята на лидерите на НАТО, преди да се присъедини към сесията на срещата и семейната снимка сутринта на 8 юли.

Белият дом съобщи, че Тръмп ще проведе отделни срещи с украинския президент Володимир Зеленски и сирийския президент Ахмад ал-Шараа по време на посещението си в Анкара.

Двудневната среща се провежда година след като членовете на НАТО обещаха да увеличат разходите за сигурност, до пет процента от БВП под натиска на американския лидер.

Шефът на НАТО Марк Рюте настоява, че европейските държави "изпълняват" обещанието си, като увеличават военните бюджети и поемат повече отговорност за отбраната си.

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