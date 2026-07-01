Съпругата на украинския олигарх проговори. Краката й са цели

Съпругата на украински олигарх, който беше мишена при бомбен атентат в Монако, разкри, че не тя е жената, пострадала при експлозията, въпреки първоначалните съобщения.

Атаката заради предполагаема схема за измама с кол център на стойност 100 милиона евро остави 56-годишния Вадим Ермолаев да се бори за живота си, а първоначалните съобщения предполагаха, че 56-годишната му съпруга Анна също е в критично състояние.

Украинските медии съобщиха, че друга жена е била ранена при експлозията. Именно тя е жената "с ампутираните крайници", а не съпругата му.

Анна Ермолаев всъщност е била на друго място по време на експлозията, която се е случила около 21:00 часа в понеделник, според държавната медия "Суспилне“.

"В момента сме в състояние на силен стрес и активно сътрудничим на разследването и правоохранителните органи", казва Анна Ермолаев в интервю за украинската медия.

Не е известно коя е другата жена, но се съобщава, че 13-годишният ѝ син също е бил откаран по спешност в болницата, чието състояние се оценява като "стабилно“.

Не се знае дали Ермолаев има дете на 13 години, тъй като най-малкото ѝ дете, Дейвид, ще навърши 17 години тази година.

Позовавайки се на източник, близък до случая, френският вестник "Фигаро“ съобщи, че младежът е бил хвърлен на близо 15 метра от силата на експлозията и че майка му може да е пострадала, докато се е опитвала да го защити.

Пострадалата жена в момента е на лечение в болница в Ница, каза Кристоф Мирманд, държавният министър на Монако, пред френската новинарска телевизия LCI.

Вадим Ермолаиев е получил множество рани от шрапнели, след като раница, пълна с гайки и болтове, е експлодирала във фоайето на жилищния му блок в Монако, според местни съобщения.

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