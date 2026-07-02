Вкараха в ареста наша футболна легенда

Легендата на Берое и бивш футболист на Левски Васил Драголов, както и синът му Виктор Драголов, са сред задържаните при разследване на Европейската прокуратура за предполагаема измама с европейски средства, съобщава Телевизия Стара Загора.



Към момента на двамата е наложена прокурорска мярка „задържане за срок до 72 часа“. Предстои съдът да се произнесе по искането за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Разследването продължава. Арестите са свързани с разследване на дейността на организирана престъпна група, заподозряна в измамно получаване на средства от ЕС по програми за подкрепа на заетостта. Служители на Главна дирекция за борба с организираната престъпност (ГДБОП) извършиха и осем претърсвания и иззеха документи и доказателства.

Според събраните досега доказателства, членовете на групата са използвали търговски дружества, за да кандидатстват за проекти, финансирани по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 г. Смята се, че са подали невярна информация и са създали фиктивни трудови правоотношения, за да изпълнят изискванията за допустимост по програмата. Съществува подозрение, че организираната престъпна група се е облагодетелствала от съучастието на длъжностно лице.

Общата сума на средствата, за които се твърди, че са заявени и получени чрез измама, е приблизително 990 000 евро.

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