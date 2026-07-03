Радев се произнесе за Русия, Литаско и Лукойл

Не стои въпросът дали имам готовност да наложа резерви към 21-вия пакет санкции на ЕС срещу Русия. Ще го направя, ако се налага, защото защитавам и отстоявам българския национален интерес. Това заяви премиерът Румен Радев в изявление, публикувано в профила му във Фейсбук.

Ето какво каза още премиерът:

"Изразените резерви към този санкционен пакет вече получиха резултат и пример за това е посещението в България само преди няколко дни на представители на ръководството на „Литаско“. Ефектът от тази среща е да гарантираме надеждната, устойчива работа на нефтената рафинерия в Бургас, която е от значение за стабилността на българската икономика.

При встъпването си в длъжност правителството завари „Лукойл Нефтохим Бургас“ с наложен запор за закупуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария, заради невърнат и изискуем заем към „Литаско“, а инсталацията на бургаската рафинерия е предсрочно амортизирана заради преработката на тежки видове нефт, както и с удължени маршрути на танкерите, доставящи петрол. Всичкo това води до оскъпяване на производството. Това, което успяхме да постигнем като споразумение, е „Литаско“ да вдигне запора и „Лукойл Нефтохим Бургас“ да може да закупува суров петрол без ограничения, но спазвайки санкционните изисквания. Рафинерията вече ще може много по-лесно да доставя петрол с необходимите характеристики и също така транспортната задача ще бъде решена много по-ефективно.

България има готовност да довърши строителството на АЕЦ „Белене“ с помощта на финансиране от ЕС, като предостави електроенергия и за Украйна през Румъния. Украйна все още има интерес от закупуването на двата ядрени реактора, предвидени за АЕЦ „Белене“, но към днешна дата страната ни възнамерява да проучи възможностите строителството на централата да бъде довършено, а реакторите да бъдат оползотворени, което е много по-изгодно за България.

Благодаря на народните представители за поставените въпроси на парламентарния блиц контрол."

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