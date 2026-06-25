Политика

Радев каза как България ще помогне за възстановяването на Украйна

Премиерът говори на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна

Радев каза как България ще помогне за възстановяването на Украйна
Снимка: МС
25 юни 26 | 14:05
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Григор Атанасов

Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Това заяви министър-председателят Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година е полският град Гданск. Международният форум се провежда ежегодно и събира държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации и финансови институции, както и на бизнеса, които обсъждат подходи за координиране на усилията за следвоенното възстановяване на страната.

В изказването си българският министър-председател напомни, че войната в Украйна продължава вече повече от 4 години и на 11 юни е надхвърлила продължителността на Първата световна война. „Тази война на изтощение, разрушение и опустошение трябва да приключи“, подчерта Румен Радев. Затова, по думите на премиера, преустановяването на военните действия и търсенето на устойчиво мирно решение на основата на Устава на ООН и принципите на международното право със средствата на дипломацията следва да бъде обща цел.

Румен Радев заяви, че преодоляването на последиците от войната в Украйна не е само икономическо начинание, а е от значение за стабилността, сигурността и конкурентоспособността на цяла Европа. Премиерът подчерта също така, че България е готова дългосрочно да подкрепи този процес.

Българският министър-председател открои три стратегически области на възстановяването на Украйна, за които може да се разчита на подкрепа и по линия на инициативите за регионално сътрудничество: енергийната диверсификация, свързаността в региона на Черно море и сътрудничеството в сферата на сигурността.

Диверсификацията на източниците и маршрутите за пренос на енергийни ресурси е от ключово значение за устойчивото развитие на Украйна и България допринася за това с участието си в разширяването на Вертикалния газов коридор, посочи Румен Радев. Проектът свързва газопреносните мрежи на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Молдова и Украйна и след скорошното си завършване ще увеличи сигурността в доставките на природен газ за Украйна и ще укрепи нейната енергийна сигурност.

Румен Радев отбеляза и потенциала на проектите за пренос на електроенергия от региона на Каспийско море към Европа, които също могат да бъдат използвани в процеса на възстановяване на Украйна. Министър-председателят акцентира също върху възможностите на Трансбалканския газопровод.

Подобряването на свързаността в Черноморския регион е от ключово значение за възстановяването и икономическите връзки на Украйна и като една от двете държави членки на ЕС с излаз на Черно море, България носи отговорност за оформянето на европейската политика в региона в съответствие със Стратегическия подход на ЕС към Черно море. В тази връзка Румен Радев напомни, че България работи усилено за изграждането на Транспортен коридор 8, който свързва Адриатическо и Черно море чрез модерна железопътна и пътна връзка, а с Гърция и Румъния за създаването на мултимодален коридор Солун-Кавала-Александруполис-Бургас-Варна-Русе-Констанца, който ще създаде надеждни нови вериги на доставки за целия регион и за Украйна.

Партньорството между България и Румъния за създаването на общ Център за морска сигурност в Черно море, бе отбелязано от Румен Радев също като възможност, която допринася за икономическото възстановяване на Украйна чрез обмен на информация, гарантиране на сигурността на критичната морска инфраструктура и свободата на корабоплаване, за опазването на околната среда и наблюдението на рисковете за сигурността.

Министър-председателят открои и силната амбиция на Украйна да се присъедини към ЕС и призова тя да се превърне в реален двигател за осъществяването на институционални реформи и модернизация, както и за създаването на привлекателна, прозрачна и предвидима икономическа среда в страната, която да насърчи дейността на местния бизнес и да стимулира преките инвестиции в украинската икономика.

Премиерът отбеляза също, че България е държавата член на Европейския съюз с най-голямо национално малцинство в Украйна – диаспората ни там надхвърля 250 000 души и изтъкна, че и поради тази причина страната ни е силно заинтересована да има мир и най-добрите възможности за възстановяване на Украйна. „България е готова да работи активно и е твърдо ангажирана с този процес“, заяви премиерът Румен Радев.

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Автор Григор Атанасов

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1 Коментара
ХА ХА ХА
преди 0 секунди

"свързаност в региона на Черно море" казва ..... Ама забравя, че най-вероятно Украйна няма да има излаз на Черно море след войната :)

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