Важно от министър Стоянов за американските самолети

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви в парламента, че САЩ ще заплатят разходите за горивото за полетите на американските военни самолети, излитащи от летището в София.

Той отговори на въпрос на Ивелин Първанов от "Възраждане" относно разходите за гориво на американските военни самолети и самолети-цистерни, излитащи от Летище "Васил Левски" в София за периода февруари-юни 2026 г.

„По време на учения САЩ винаги си заплащат горивото за полетите“, каза министърът по повод изказване на депутата от "Възраждане", че до края на годината предстоят международни учения с наши съюзници, включително и военновъздушните сили на САЩ.

Премиерът Румен Радев съобщи в сряда, че военните самолети са напуснали летището в София.

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